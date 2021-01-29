Таргет в ВК для онлайн школы ЕГЭ

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок303 просмотра
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Всем привет! 

Онлайн-школа #егэмастер ищет талантливого таргетолога по ВК

Приветствуется умение работать с Senler,а именно создавать воронку продаж

Выделяем тестовый бюджет каждому,с кем договоримся

5 человек показавшие лучшие KPI получат возможность с нами работать с большими бюджетами и получать фикс + процент от продаж

P.S.

Новички,не стесняйтесь,тоже пробуйте

3 года назад
guest_16119246235672
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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