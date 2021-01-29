Ведение сообщества и таргет

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок365 просмотров
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Необходимо провести анализ сообщества в Вк. 

Создать контент-план. 

Сегментировать аудиторию

Настроить рекламу 

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3 года назад
guest_16120845745571
3 года в сервисе
Был
3 года назад