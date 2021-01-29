Необходимо оформить сообщество Facebook тема: Ремонт "Под ключ"

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо оформить Бизнес сообщество Facebook

тема: Ремонт "Под ключ", квартир, коммерческих помещений

ТЗ

1. Аватар

2. Обложка

3. Адаптация под моб. устройства

4. Шаблон для постов

5. Срок выполнения

Спасибо 

3 года назад
NorayrYT
31 годАрмения
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Продвижение ютуб канала

    $500

    Добрый день, нужен человек который насроит наш ютуб канал а также будет вести его, канал посвещен мульт сериалу  и так вот что тербуется: -разработка описания с интеграцией ключей из СЯ для каждого публикуемого видеоролика -разработка ТЗ подрядчикам -оснащение ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Запустить продажи в Инстаграмм

    Здравствуйте! Есть страница в инстаграмме с товаром, но нет покупателей. Может вы знаете как запустить продажи , или немного продвинуть страницу. Пишите ваши цены , опыт и каким образом вы планируете это сделать.

    Социальные сети (SMM и SMO)30 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Размещение постов в группах FB, Telegram, на форумах

    Нужен человек, который может взять на себя работу по платному и бесплатному размещению рекламных постов в тематических группах FB, Telegram. 1) Надо самостоятельно формировать список групп/каналов (изначальный список из 100 групп и сайтов я предоставлю) 2) ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Услуги SMM, продвижение инстаграм-аккаунта.

    $14

    Ищу человека, который поможет в продвижении моего аккаунта в инстаграме. Нужно определённое количество подписчиков для начала.  Мой блог не совсем оформленный, тематика иллюстрации.  Я указала бюджет, но вы можете предложить свои цены и идеи.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргет в ВК для онлайн школы ЕГЭ

    Всем привет!  Онлайн-школа #егэмастер ищет талантливого таргетолога по ВК Приветствуется умение работать с Senler,а именно создавать воронку продаж Выделяем тестовый бюджет каждому,с кем договоримся 5 человек показавшие лучшие KPI получат возможность с нами работать с большими бюджетами и получать ...

    Социальные сети (SMM и SMO)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна помощь с администратором Фейсбук страницы

    Есть фейсбук страница которую создавал сотрудник. На эту страницу давалась реклама Фейсбук от рекламного личного аккаунта сотрудника. Сотрудник уволился и связи с ним нет. Оказалось что рекламный аккаунт его блокирован без возможности восстановления. Сейчас сотрудник - владелец страницы. Я ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад