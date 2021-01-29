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Необходимо оформить сообщество Facebook тема: Ремонт "Под ключ"
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Необходимо оформить Бизнес сообщество Facebook
тема: Ремонт "Под ключ", квартир, коммерческих помещений
ТЗ
1. Аватар
2. Обложка
3. Адаптация под моб. устройства
4. Шаблон для постов
5. Срок выполнения
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