Выстроить маркетинг в интернете

Добрый день, нужен человек который насроит наш ютуб канал а также будет вести его, канал посвещен мульт сериалу и так вот что тербуется: -разработка описания с интеграцией ключей из СЯ для каждого публикуемого видеоролика -разработка ТЗ подрядчикам -оснащение ...