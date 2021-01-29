Сделать скрипт автозагрузки постов в фейсбук и инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка422 просмотра
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Необходимо сделать скрипт автозагрузки:

постов на страницу фейсбука

постов на страницу инстаграм

Использовать: php, php-curl, api facebook

ТЗ простое, нужно с помощью php, php-curl автопостить на страницу в facebook и в аккаунт инстаграм.

С прикреплением фото и без.

С Прикреплением ссылки и без.

Т.е. я в конфиге или прям в php-файле указываю текст, фото и он отправляется в фб и инсту.

Аккаунты свои используйте, тестить буду на своих. Ну и документацию не забудьте плз.

Именно что где создавать и указывать.

3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 часов назад