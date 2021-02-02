Размещение отзывов Google Maps.Специалист по постингу

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок266 просмотров
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Нужен специалист который умеет размещать большое количество отзывов на Google Maps . Так же важно, что бы загруженные отзывы не блокировали. Первую часть отзывов для размещения предоставим. Оплата после прохождения отзывом модерации. В дальнейшем готовы работать на регулярной основе

3 года назад
nastia_murina
20 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад