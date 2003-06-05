nastia_murina

Необходимо иметь 20+ акаунтов google .
Наполнение сайтов5 заявок
Закрыт
3 года назад
Занимаюсь написанием и размещением отзывов на google maps и сайтах отзывниках
Преимущества :
Необходимо иметь 20+ акаунтов google .
Текст отзывов есть , требуется только размещение
Нужен специалист который умеет размещать большое количество отзывов на Google Maps . Так же важно, что бы загруженные отзывы не блокировали. Первую часть отзывов для размещения предоставим. Оплата после прохождения отзывом модерации. В дальнейшем готовы ...