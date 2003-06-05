nastia_murina

Анастасия Мурина nastia_murina

 
20 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Размещение отзывов

Занимаюсь написанием и размещением отзывов на google maps и сайтах отзывниках

Преимущества :

  • Сроки написания отзывов до 5-7 рабочих дней
  • Возможны отзывы с фото
  • Каждый отзыв уникальный и естественный
  • Гарантия на прохождение отзыва модерации
  • Гарантия на удаление в течении 30 дней
  • Отзывы размещают с реальных аккаунтов
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей