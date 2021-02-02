Настроить таргетинг в Инстаграм , магазин женских товаров.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт29 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется таргетолог с кейсами, который сможет  грамотно настроить  рекламную компанию. 

3 года назад
frola
57 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
2 года назад