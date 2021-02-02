1000 подписчиков для ютюб канала
Настроить таргетинг в Инстаграм , магазин женских товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется таргетолог с кейсами, который сможет грамотно настроить рекламную компанию.
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