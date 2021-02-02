Настроить Рекламный аккаунт фейсбук и таргет на аудиторию

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт29 заявок362 просмотра
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Настроить рекламный аккаунт фейсбук для инстаграм. Правильно определить ЦА и доп информацию. Настроить таргет на блог, таргет на продвижение публикации и сторис. 

3 года назад
Alyona04
Алена 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад