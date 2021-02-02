Настроить рекламу inst

выстроить маркетинг в интернете, все онлайн каналы, а именно SMM , рассылка ,создание онлайн базы, сайт , рубрикаторы и тд . Ваша задача создать процесс.
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Ищу специалиста, который сможет настроить рекламную кампанию в социальной сети инстаграм. Сфера стрим моделлинга, вебкам. Желателен опыт работы с блокировками инст.
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