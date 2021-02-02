Настройка таргет рекламы в группе вк

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок324 просмотра
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Нужна настройка таргет рекламы в группе вк,а так же если сработаемся в инсте, разные тематики заказываю первый раз,так что вопросов будет много,о цене, сроках и тд договоримся

3 года назад
guest_15876391057882
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад