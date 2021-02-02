Нужно обновить дизайн плитки в инстаграме и шаблоны писем

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок354 просмотра
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Добрый день:

Нужно переоформить аккаунт в инстаграме (22 шаблона). Ссылка на аккаунт - https://www.instagram.com/allright.io/

Сделать 6 анимаций для постов и сториз (рекламные креативы)

Подготовить  макеты под верстку писем (количество макетов пока уточняю, пишите цена за 1 макет)

Отпишите, пожалуйста, цену и сроки выполнения в комментариях. 

Заранее спасибо за ваши отклики!

3 года назад
Tania_sliezina
Татьяна 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад