Консультация по рекламе в facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт10 заявок309 просмотров
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Нужна помощь в установлении пикселей фб на сайт и запуске рекламы на конверсии. Не получается настроить именно событие и подтянуть в рекламное объявление

3 года назад
Tim-dim
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад