Написание текстов для социальных сетей и их размещение

Разовый проект. Требуется написание текстов для аккаунтов медицинского центра в социальных сетях (Instagram и Facebook) с предложенным от вас контент-планом на один месяц, а также размещение их.

Один пост в день в каждой сети. Фото и видео для публикаций предоставляем после согласования контент-плана. Все тексты должны быть написаны на украинском языке.

Итого требуется: контент-план с вариантами контента, пост в ФБ и Instagram ежедневно на протяжении 1 месяца.

Пожалуйста, напишите в заявках примерную цену за проект.