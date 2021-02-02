Продвижение телеграм канала

Добрый день: Нужно переоформить аккаунт в инстаграме (22 шаблона). Ссылка на аккаунт - https://www.instagram.com/allright.io/ Сделать 6 анимаций для постов и сториз (рекламные креативы) Подготовить макеты под верстку писем (количество макетов пока уточняю, пишите цена за 1 макет) Отпишите, пожалуйста, цену ...