Продвижение телеграм канала

$5
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок260 просмотров
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В голову пришла идея телеграм канала, хотелось бы набрать сразу ца. Какие есть идеи, варианты? На канале будут размещаться заказы для исполнителей только по одному направлению.

3 года назад
KaterinaReshit
Екатерина 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад