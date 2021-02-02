Продвижение телеграм канала

Добрый день: Нужно переоформить аккаунт в инстаграме (22 шаблона). Ссылка на аккаунт - https://www.instagram.com/allright.io/ Сделать 6 анимаций для постов и сториз (рекламные креативы) Подготовить макеты под верстку писем (количество макетов пока уточняю, пишите цена за 1 макет) Отпишите, пожалуйста, цену ...
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В голову пришла идея телеграм канала, хотелось бы набрать сразу ца. Какие есть идеи, варианты? На канале будут размещаться заказы для исполнителей только по одному направлению.
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