Видеомонтаж

️Меня зовут Катерина. Имею большой жизненный и профессиональный опыт. В прошлом менеджер проектов. Пишу стихи и рассказы. Увлеклась монтажом задолго до появления сторис и тиктока. Делала видео ми-ми-ми для себя и друзей.  Умею: вырезать, склеить, вставить. Добавить звуковой эффект, наложить музыку, текст, простую анимацию, сдобрить спецэффектами. Создать нужное настроение. Уложится в 30 секунд .  Мои услуги пригодятся Вам, если нужно смонтировать ролик для соц.сети или поздравить друзей/родных/коллег трогательным видео. С примерами Вы можете ознакомиться на ютуб канале "Монтаж Катерины. Портфолио". Дополнительно есть личный канал на Яндекс видеохаб "КатяСолнце или taina_kateriny".