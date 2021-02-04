Собрать людей на бесплатный вебинар

$70
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт12 заявок537 просмотров
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Нужно собрать людей на бесплатный вебинар по психосоматике, чтобы в дальнейшем, на нем продать платный вебинар. Нужно настроить рекламу, и всеми доступными способами рассказать о вебинаре, чтобы привлечь максимальное количество людей. Сайт-одностраничник есть. Принимаются рекомендации. 

3 года назад
Ivanna_ninja178
25 летУкраина
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vasilievarthur
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$300
30 дней