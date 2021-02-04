Нужна помощь в установлении пикселей фб на сайт и запуске рекламы на конверсии. Не получается настроить именно событие и подтянуть в рекламное объявление
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Нужно собрать людей на бесплатный вебинар по психосоматике, чтобы в дальнейшем, на нем продать платный вебинар. Нужно настроить рекламу, и всеми доступными способами рассказать о вебинаре, чтобы привлечь максимальное количество людей. Сайт-одностраничник есть. Принимаются рекомендации.
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