Ivanna_ninja178

Иванна Гераскина Ivanna_ninja178

 
25 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Theta Studio

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей