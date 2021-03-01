Ivanna_ninja178

У нас есть база клиентов, которые записались на бесплатный вебинар. Часть из них на вебинар не попали, но у нас есть их emails и номера телефонов. Нужен человек, который умеет обращаться с теплой базой клиентов, ...
Иванна Гераскина Ivanna_ninja178Ivanna_ninja178
25 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $50Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Нужно не просто настроить таргет рекламу, но сделать все возможное, чтобы человек пришел на сам вебинар. Соответственно, нужно найти людей, подогреть их, и сделать так, чтобы они были на вебинаре!Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
Что нужно будет делать? Сопровождение и организация вебинаров (всего 6), которые будут в форме встречи в Zoom, техническая помощь, скачать и обрезать запись вебинара, выставить записи на ютуб, помощь спикеру. Создание и отправка рассылок по email (Mailchimp или ...Служба поддержки5 заявокЗакрыт3 года назад
- $70
Нужно собрать людей на бесплатный вебинар по психосоматике, чтобы в дальнейшем, на нем продать платный вебинар. Нужно настроить рекламу, и всеми доступными способами рассказать о вебинаре, чтобы привлечь максимальное количество людей. Сайт-одностраничник есть. Принимаются рекомендации.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт3 года назад