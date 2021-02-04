Поиск блогеров для сотрудничества

Мы – это проект ZAN Celebrity, платформа по продаже услуг и товаров блогеров: от авторских курсов по инстаграмной обработке фотографий до косметики под брендом блогера. По ссылке презентация, можно ознакомиться:

https://drive.google.com/drive/folders/1rsW4bmcIDgmtu4F7Ki1caKeXSicBmd5o?usp=sharing

Сейчас мы набираем скаутов блогеров, в идеале со своей базой, но в общем-то подойдут и начинающие специалисты, для поиска и подключения блогеров к нашей платформе.

Предлагаем оплату за каждую выполненную цель – приглашение на созвон с нашим сейлз-менеджером блогеров, на котором сейл-менеджер попробует убедить блогера присоединиться к платформе.

Ниже таблица выплат за интервью с блогерами:

Тикток:

50к-100к –500 рублей

101к-150к - 1000 рублей

151к-200к – 1500 рублей

201к-250к - 2000 рублей

251к-300к - 2500 рублей

301к-350к - 3000 рублей

351к-400к - 4000 рублей

401к-450к - 4500 рублей

451к-500к - 5000 рублей

Инста, ВК, :

50к-100к – 500 рублей

101к-150к - 1000 рублей

151к-200к – 1500 рублей

201к-250к - 2000 рублей

251к-300к - 2500 рублей

301к-350к - 3000 рублей

351к-400к - 3500 рублей

401к-450к - 4000 рублей

451к-500к - 4500 рублей

Твич:

50к-100к – 500 рублей

101к-150к - 1000 рублей

151к-200к – 1500 рублей

201к-250к - 2000 рублей

251к-300к - 2500 рублей

301к-350к - 3000 рублей

351к-400к - 3500 рублей

401к-450к - 4000 рублей

451к-500к - 4500 рублей

Если вам интересно, то с удовольствием обсудим с вами условия сотрудничества!

P.S. Для простоты и доверия, оплаты проводим через платформу.