Поиск блогеров для сотрудничества

Необходимо комплексно оформить профиль Instagram/Facebook для последующего продвижения. Провести анализ конкурентов, составить контент-план, опубликовать 40 постов, настроить и в последующем оптимизировать таргетированную рекламу. Ниша - изготовление наружной рекламы, светодиодное оборудование, интерактивные системы. Подробнее - в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы – это проект ZAN Celebrity, платформа по продаже услуг и товаров блогеров: от авторских курсов по инстаграмной обработке фотографий до косметики под брендом блогера. По ссылке презентация, можно ознакомиться:
https://drive.google.com/drive/folders/1rsW4bmcIDgmtu4F7Ki1caKeXSicBmd5o?usp=sharing
Сейчас мы набираем скаутов блогеров, в идеале со своей базой, но в общем-то подойдут и начинающие специалисты, для поиска и подключения блогеров к нашей платформе.
Предлагаем оплату за каждую выполненную цель – приглашение на созвон с нашим сейлз-менеджером блогеров, на котором сейл-менеджер попробует убедить блогера присоединиться к платформе.
Ниже таблица выплат за интервью с блогерами:
Тикток:
50к-100к –500 рублей
101к-150к - 1000 рублей
151к-200к – 1500 рублей
201к-250к - 2000 рублей
251к-300к - 2500 рублей
301к-350к - 3000 рублей
351к-400к - 4000 рублей
401к-450к - 4500 рублей
451к-500к - 5000 рублей
Инста, ВК, :
50к-100к – 500 рублей
101к-150к - 1000 рублей
151к-200к – 1500 рублей
201к-250к - 2000 рублей
251к-300к - 2500 рублей
301к-350к - 3000 рублей
351к-400к - 3500 рублей
401к-450к - 4000 рублей
451к-500к - 4500 рублей
Твич:
50к-100к – 500 рублей
101к-150к - 1000 рублей
151к-200к – 1500 рублей
201к-250к - 2000 рублей
251к-300к - 2500 рублей
301к-350к - 3000 рублей
351к-400к - 3500 рублей
401к-450к - 4000 рублей
451к-500к - 4500 рублей
Если вам интересно, то с удовольствием обсудим с вами условия сотрудничества!
P.S. Для простоты и доверия, оплаты проводим через платформу.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
ЗАДАЧА:[list=1][*]Создание визуальной концепции группы во вконтакте :баннер, публикации, письма, фото для рубрик[*]Создание визуальной концепции группы в инстаграме: аватарка, закрепы сторис, фото для рубрик[*]Отрисовка всех страниц обновленного сайта компании[/list] ВАЖНО![list][*]Если вы специалист только по инстаграму, вк или ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Нужно собрать людей на бесплатный вебинар по психосоматике, чтобы в дальнейшем, на нем продать платный вебинар. Нужно настроить рекламу, и всеми доступными способами рассказать о вебинаре, чтобы привлечь максимальное количество людей. Сайт-одностраничник есть. Принимаются рекомендации.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт3 года назад
Нужна помощь в установлении пикселей фб на сайт и запуске рекламы на конверсии. Не получается настроить именно событие и подтянуть в рекламное объявлениеСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Настройка таргетинга для одного товараСоциальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужен пост для Инстаграм. С обработкой фото и продающим текстом.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем в команду опытного специалиста с успешными кейсами и адекватными ₽ на оформление, ведение и продвижение аккаунта в Инстаграм. Присылайте цены и какой объем работ входит.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт3 года назад
Разовый проект. Требуется написание текстов для аккаунтов медицинского центра в социальных сетях (Instagram и Facebook) с предложенным от вас контент-планом на один месяц, а также размещение их. Один пост в день в каждой сети. Фото ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
В голову пришла идея телеграм канала, хотелось бы набрать сразу ца. Какие есть идеи, варианты? На канале будут размещаться заказы для исполнителей только по одному направлению.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день: Нужно переоформить аккаунт в инстаграме (22 шаблона). Ссылка на аккаунт - https://www.instagram.com/allright.io/ Сделать 6 анимаций для постов и сториз (рекламные креативы) Подготовить макеты под верстку писем (количество макетов пока уточняю, пишите цена за 1 макет) Отпишите, пожалуйста, цену ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт3 года назад