Продвижение проекта в FB/Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен11 заявок371 просмотр
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Необходимо комплексно оформить профиль Instagram/Facebook для последующего продвижения.

Провести анализ конкурентов, составить контент-план, опубликовать 40 постов, настроить и в последующем оптимизировать таргетированную рекламу.

Ниша - изготовление наружной рекламы, светодиодное оборудование, интерактивные системы. Подробнее - в лс.

3 года назад
Matandres
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
smm1
40 летБолгария
10 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$181
30 дней
Хороший исполнитель.
Отличный заказчик. Творчески и креативно подходит к задаче. Коммуникация на высоком профессиональном уровне. Оплата в срок. Однозначно рекомендую.