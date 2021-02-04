Набрать людей в группу вайбер

Мы – это проект ZAN Celebrity, платформа по продаже услуг и товаров блогеров: от авторских курсов по инстаграмной обработке фотографий до косметики под брендом блогера. По ссылке презентация, можно ознакомиться: [url=https://drive.google.com/drive/folders/1rsW4bmcIDgmtu4F7Ki1caKeXSicBmd5o?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1rsW4bmcIDgmtu4F7Ki1caKeXSicBmd5o?usp=sharing[/url] Сейчас мы набираем скаутов блогеров, ...
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