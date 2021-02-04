Поиск пользователей instagram по критериям

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт39 заявок1010 просмотров
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Всем привет! Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного списка аккаунтов. К примеру, город, пол, возраст. Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профиля влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.

Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.

Напишите, пожалуйста, цену за 1 аккаунт.

3 года назад
goga100996
Георгий 
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад