Поиск пользователей instagram по критериям

Всем привет! Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного списка аккаунтов. К примеру, город, пол, возраст. Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профиля влезать не надо. Далее рассылать никому ничего не нужно.

Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.

Напишите, пожалуйста, цену за 1 аккаунт.