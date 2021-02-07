Создать рекламную подчу для инстаграма

Нужно собрать людей на бесплатный вебинар по психосоматике, чтобы в дальнейшем, на нем продать платный вебинар. Нужно настроить рекламу, и всеми доступными способами рассказать о вебинаре, чтобы привлечь максимальное количество людей. Сайт-одностраничник есть. Принимаются рекомендации.