Консультант-маркетолог (таргетолог) по Amazon

Задача

Ищу консультанта по маркетингу, в области торговой площадке Amazon, а так же нужна будет помощь в реализации настроек в facebook и instagram и их продвижения (Таргетолог). Человек который откликнется должен знать эту область.

Обязательные требования

На сколько большой у вас опыт в этой области (Amazon),

Если есть примеры,

Сколько стоит 1 час консультации,

Какими платформами вы можете дать консультацию (желательно ZOOM).

Более подробные вопросы, отпишу уже в личку.