Консультант-маркетолог (таргетолог) по Amazon

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки361 просмотр
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Задача

Ищу консультанта по маркетингу, в области торговой площадке Amazon, а так же нужна будет помощь в реализации настроек в facebook и instagram и их продвижения (Таргетолог). Человек который откликнется должен знать эту область.

Обязательные требования

На сколько большой у вас опыт в этой области (Amazon),

Если есть примеры,

Сколько стоит 1 час консультации,

Какими платформами вы можете дать консультацию (желательно ZOOM).

Более подробные вопросы, отпишу уже в личку.

3 года назад
Viktor31-77
Виктор 
46 летЛатвия
3 года в сервисе
Был
год назад
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