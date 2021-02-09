Продвижение в соц сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок426 просмотров
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Есть четкое ТЗ, по kpi на первый месяц понимаю все ограничения, от вас нужны бюджет, сроки и вид оплата, "пост пред частями"

3 года назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад