Оформление, дизайн группы ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт20 заявок418 просмотров
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Нужно оформить группу ВК: обложка, аватар, кнопки меню, товары, контакты, виджет, пост. 

3 года назад
measure
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад