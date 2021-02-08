Ищу мемодела

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт11 заявок571 просмотр
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Нужна девочка, которая сделает 10 уникальных постов женской тематики. Обязательно уметь пользоваться Photoshop.

Пример постов:

https://vk.com/wall-139923997_3250371

https://vk.com/wall-139923997_3254277

https://vk.com/wall-139923997_3236905

https://vk.com/wall-139923997_3252983

Оплата 800 рублей.

3 года назад
guest_15475347151322
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад