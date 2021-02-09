Нужны отзывы в отзовиках (otzvik, irecommend)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок166 просмотров
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Здравствуйте

 Нужны отзывы-обзоры о новом продукте в отзовиках. У кого есть прокачанные акк в otzvik.соm, irecommend пишите, предлагайте условия.

3 года назад
Daexis
47 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 года назад