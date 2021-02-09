Рекламные публикации и рассылки в WeChat

Социальные сети (SMM и SMO)Закрытнет заявок416 просмотров
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Рассылка рекламного объявления в Wechat.

Варианты:

- публикация объявления у себя в моментах

- рассылка объявления по своим контактам

- публикация объявления в группе, где вы являетесь её участником

- публикация объявления в группе, где вы являетесь её владельцем.

Целевая аудитория: русскоговорящие выходцы из стран СНГ, проживающие на данный момент на территории Китая

Оплата зависит от широты охвата аудитории и обсуждается индивидуально, в зависимости от варианта сотрудничества.

3 года назад
guest_16125269829319
3 года в сервисе
Был
3 года назад