Рекламные публикации и рассылки в WeChat

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рассылка рекламного объявления в Wechat.
Варианты:
- публикация объявления у себя в моментах
- рассылка объявления по своим контактам
- публикация объявления в группе, где вы являетесь её участником
- публикация объявления в группе, где вы являетесь её владельцем.
Целевая аудитория: русскоговорящие выходцы из стран СНГ, проживающие на данный момент на территории Китая
Оплата зависит от широты охвата аудитории и обсуждается индивидуально, в зависимости от варианта сотрудничества.
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