Настроить таргетированную рекламу для онлайн школы

Ниша:Инфобиз

Рекламная площадка:FB и Instagram

Наш проект: Школа медитаций

ГЕО: Москва и Питер

Бюджет:На старте 200-300 т.р./мес, далее от 1 млн.В проекте построена полная сквозная аналитика от креатива до каждого этапа автоворонки и продажи.Подрядчику предоставляется доступ к дашборду в google data studio.

Требования

понимание принципов performance marketing

минимум 6 месяцев опыт работы с FB и Inst

Успешные кейсы в ИНФОБИЗНЕСЕ обязательно

Очень желателен опыт работы с нишей Медитации/Йога или смежных по ЦА



Трипваер - бесплатный вебинар(Автовебинар) “Как практикуя медитации по 15 минут в день перестать беспокоиться, обрести гармонию и стать счастливой”

Оффер: Практикум по медитации “Ты - мечты” 8 дней Цена: 3000р, потом тестируем 5000 и 7000