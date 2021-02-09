Настроить таргетированную рекламу для онлайн школы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт9 заявок345 просмотров
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Ниша:Инфобиз

Рекламная площадка:FB и Instagram

Наш проект: Школа медитаций

ГЕО: Москва и Питер

Бюджет:На старте 200-300 т.р./мес, далее от 1 млн.В проекте построена полная сквозная аналитика от креатива до каждого этапа автоворонки и продажи.Подрядчику предоставляется доступ к дашборду в google data studio.

Требования

  • понимание принципов performance marketing
  • минимум 6 месяцев опыт работы с FB и Inst
  • Успешные кейсы в ИНФОБИЗНЕСЕ обязательно
  • Очень желателен опыт работы с нишей Медитации/Йога или смежных по ЦА
Продукт: Трипваер - бесплатный вебинар(Автовебинар) “Как практикуя медитации по 15 минут в день перестать беспокоиться, обрести гармонию и стать счастливой”

Оффер: Практикум по медитации “Ты - мечты” 8 дней Цена: 3000р, потом тестируем 5000 и 7000

3 года назад
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Сергей 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад