Чат бот для телеграмм-аккаунта

Оффер перед праздниками - [b]Флористические шедевры[/b] [b]Информация о работодателе:[/b] ЦВЕТАЛЕТА — студия авторских букетов. Мы создаем Флористические шедевры. Мы добились стабильных продаж в оффлайн торговле в своих трёх работающих цветочных студиях в Москве. И сейчас активно переходим в онлайн ...