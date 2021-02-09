Чат бот для телеграмм-аккаунта

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт5 заявок294 просмотра
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Создать чат бот для магазина компьютеров и комплектующих

Магазин продает компьютеры комплектующие, есть активные соц сети. обсуждения в соц сетях и тд. Имеется сайт

По функционалу обсуждаемо, мало опыта по этому направлению

аккаунты магазина в ТГ есть

3 года назад
votliydmitriy
Дмитрий 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов