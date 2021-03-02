Нужен специалист по ВК - таргету.

Нужно сделать тестовую компанию в ВК для привлечение участников на трансформационную психологическую игру.

Задача получить 3 реальных лида, чтобы оттестировать выше указанную нишу. Гео - вся Россия.

Бюджет на компанию 4000 руб. в них входит. То есть если вы приведете 3 реальных лида за 2000 ваш заработок будет 2000, если за 4000, то заработка не будет( Поэтому нужен человек, который уверен в своих силах и знаниях.

Спасибо!