Нужен специалист по ВК - таргету.

$40
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен8 заявок283 просмотра
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Нужно сделать тестовую компанию в ВК для привлечение участников на трансформационную психологическую игру.

Задача получить 3 реальных лида, чтобы оттестировать выше указанную нишу.  Гео - вся Россия.

Бюджет на компанию 4000 руб. в них входит.  То есть если вы приведете 3 реальных лида за 2000 ваш заработок будет 2000, если за 4000, то заработка не будет( Поэтому нужен человек, который уверен в своих силах и знаниях.

Спасибо!

3 года назад
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Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Divlavzor
Диана 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$40
14 дней
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