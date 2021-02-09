SMM в Инстаграм

Создать чат бот для магазина компьютеров и комплектующих Магазин продает компьютеры комплектующие, есть активные соц сети. обсуждения в соц сетях и тд. Имеется сайт По функционалу обсуждаемо, мало опыта по этому направлению аккаунты магазина в ТГ есть