Продвижение в социальных сетях

Добрый день. Ищем человека для написания постов в инстаграмм по BIM тематике, проектированию, архитектуре и строительству. В среднем 3-4 поста в неделю. Ждем предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для каршеринг-бизнеса необходимо продвижение, анонсирование, администрирование группы вк, фб,инстаграм.
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