Продвижение в социальных сетях

В гугл и яндекс вбиваете интересующие меня ключевики. На сайтах с первых пяти страниц выдачи пробуете разместить отзыв с текстом, который я вам дам. В отзывах надо каждый раз менять по 2-3 слова, чтобы адаптировать, ...