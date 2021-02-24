Ведение аккаунта Инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен15 заявок689 просмотров
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Нужно дооформить акк, обновить хайлайтс и выкладывать посты. Составить контент план постов и сторис. Предложения по улучшению аккаунта принимаются. Подробности в личку.

3 года назад
ivanst
47 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
marialivinsky
Мария 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$50
7 дней
Все четко, спасибо. Рекомендую Марию как ответственного и отзывчивого исполнителя.
Спасибо, было приятно сотрудничать