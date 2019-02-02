marialivinsky

Мария marialivinsky

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Менеджер проектов, администратор сайтов, тестировщик

Опыт работы контент-менеджером 10 лет, менеджером проектов - 2 года.

Занимаюсь ведением сайтов и соцсетей.

Работаю со всеми CMS и со всеми соцсетями.

Предлагаю услуги по:

  • Оформлению и ведению групп во Вконтакте, Инстаграм и других соцсетях;
  • Созданию красивых баннеров и их ресайзов, шаблонов постов и обложек, визуального контента в Photoshop;
  • Наполнению сайтов статьями, новостями, акциями;
  • Наполнению интернет-магазинов товарами. Работаю со всеми CMS;
  • Переносу контента сайта со старого движка на новый;
  • Верстке рассылок (работала в Unisender), промо-страниц;
  • Созданию и наполнению сайтов на Wordpress;
  • Обработке фотографий в Adobe Photoshop.
Выполню ваш проект качественно и в срок.

Буду рада сотрудничеству!

WordPressСайт на WordPressPhotoshopНаполнение интернет магазина
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
ivanst
47 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Ведение аккаунта Инстаграм
Все четко, спасибо. Рекомендую Марию как ответственного и отзывчивого исполнителя.
Спасибо, было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
sil_rain
31 годПольша
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$66
9 баллов
3 года назад
Поменять цены на сайте с CMS MODx
Работа была сделана в срок. Исполнитель не пропадает, было несколько правок после сдачи работы - все было поправлено без проблем. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, ответы на уточняющие вопросы, доброжелательное общение и оплата в срок. Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
ninurta
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Наполнить сайт оригинальным контентом
В полной мере доволен результатом сотрудничества. Рекомендую. С радостью обращусь опять.
Было приятно сотрудничать, рекомендую.
Ответный отзыв
zinton
Антон 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создать аккаунт в Инстаграмм
Рекомендую Марию как талантливого и грамотного специалиста в своем деле. В работе с ней очень порадовало, что исполнитель заинтересована в качестве работы, понравилось как оформлен аккаунт и написаны посты. Спасибо, буду сотрудничать еще.
Приятно работать и общаться, оплата всегда в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
georgygod
Георгий 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$37
10 баллов
5 лет назад
Заполнить сайт
Мария исполнительный и грамотный специалист, которому можно просто поставить задачу и спокойно ждать ее качественное выполнение! Рекомендую!
Приятно работать: четкая постановка задачи, ответы на все дополнительные вопросы по ходу работы, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
6 отзывов
$6/час
от $6от 3 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
4 отзыва
$4/час
от $4от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$4/час
от 2 часов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от $70от 3 дней
нет рейтинга