Мария marialivinskymarialivinsky
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Менеджер проектов, администратор сайтов, тестировщик
Опыт работы контент-менеджером 10 лет, менеджером проектов - 2 года.
Занимаюсь ведением сайтов и соцсетей.
Работаю со всеми CMS и со всеми соцсетями.
Предлагаю услуги по:
- Оформлению и ведению групп во Вконтакте, Инстаграм и других соцсетях;
- Созданию красивых баннеров и их ресайзов, шаблонов постов и обложек, визуального контента в Photoshop;
- Наполнению сайтов статьями, новостями, акциями;
- Наполнению интернет-магазинов товарами. Работаю со всеми CMS;
- Переносу контента сайта со старого движка на новый;
- Верстке рассылок (работала в Unisender), промо-страниц;
- Созданию и наполнению сайтов на Wordpress;
- Обработке фотографий в Adobe Photoshop.
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Наполнение и поддержка магазина на OpenCart86 просмотров
- Ведение аккаунта онлайн-школы в ВК, Instagram, FB356 просмотров
- Дизайн и создание постов для группы в Инстаграм295 просмотров
- Контент-план и копирайтинг для Instagram отеля194 просмотра
- Оформление и контент-план для Instagram массажиста208 просмотров
- Оформление и наполнение аккаунта Инстаграм по БАД174 просмотра
- Оформление и контент-план аккаунта детского кафе182 просмотра
- Дизайн шаблона постов для соцсетей ВК, Instagram261 просмотр
- Создание обложки для группы Вконтакте254 просмотра
- Создание обложки-значка для видео на Youtube, VK242 просмотра
- Создание обложки видеоролика для соцсетей206 просмотров
- Наполнение и дизайн группы Онлайн-школы вокала228 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Все четко, спасибо. Рекомендую Марию как ответственного и отзывчивого исполнителя.
Ответный отзыв
Спасибо, было приятно сотрудничать
$66
9 баллов
3 года назад
Работа была сделана в срок. Исполнитель не пропадает, было несколько правок после сдачи работы - все было поправлено без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, ответы на уточняющие вопросы, доброжелательное общение и оплата в срок. Спасибо за сотрудничество
$20
10 баллов
4 года назад
В полной мере доволен результатом сотрудничества. Рекомендую. С радостью обращусь опять.
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать, рекомендую.
$20
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую Марию как талантливого и грамотного специалиста в своем деле. В работе с ней очень порадовало, что исполнитель заинтересована в качестве работы, понравилось как оформлен аккаунт и написаны посты. Спасибо, буду сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Приятно работать и общаться, оплата всегда в срок. Спасибо!
$37
10 баллов
5 лет назад
Мария исполнительный и грамотный специалист, которому можно просто поставить задачу и спокойно ждать ее качественное выполнение! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно работать: четкая постановка задачи, ответы на все дополнительные вопросы по ходу работы, оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Наполнение сайтов
6 отзывов
$6/час
от $6от 3 дней
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
4 отзыва
$4/час
от $4от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$4/час
от 2 часов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от $70от 3 дней
нет рейтинга