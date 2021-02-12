SMM. Создать группы в соцсетях и размещать посты 1-2 раза в неделю.

Создать группы в соцсетях и размещать посты 1-2 раза в неделю для компании торгующей оптом промышленной химией.

Создать группы компании в ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках, в Instagram.

Размещать в каждую группу по 1 посту в неделю о продукции компании с ссылкой на страницу этой продукции на сайте (информацию брать с сайта компании, ничего придумывать не нужно только небольшой рерайт.) и пост о новостях компании или статьях на сайте (2 поста в месяц). Т.е. в течении месяца нужно подготовить 6 постов и выложить их в в ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках, в Instagram.

Привлекать новых людей в группы, проводить розыгрыши и пр. - не нужно.