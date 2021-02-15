Нужен человек для написания постов в Instagram

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт25 заявок1900 просмотров
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Добрый день.

Ищем человека для написания постов в инстаграмм по BIM тематике, проектированию, архитектуре и строительству.  В среднем 3-4 поста в неделю. 

Ждем предложений. 

3 года назад
Zinch_13
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад