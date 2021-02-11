Размещение отзывов на сайтах, требующих регистрации и авторизации

В гугл и яндекс вбиваете интересующие меня ключевики. На сайтах с первых пяти страниц выдачи пробуете разместить отзыв с текстом, который я вам дам. В отзывах надо каждый раз менять по 2-3 слова, чтобы адаптировать, но основной текст везде одинаковый.

Готов оплачивать только отзывы, которые будут одобрены, появятся и останутся на сайтах, недели через 2-3. Отзывы не содержат ссылок и рекламы конкурентов, поэтому высокий шанс, что модерация их пропустит.

Объем - 50-100 отзывов для начала.

Пожалуйста, указывайте цену за один опубликованный отзыв.