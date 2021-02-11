Создать группы в соцсетях и размещать посты 1-2 раза в неделю для компании торгующей оптом промышленной химией. Создать группы компании в ВКонтакте, в Facebook, в Одноклассниках, в Instagram. Размещать в каждую группу по 1 посту в неделю о продукции компании ...
Размещение отзывов на сайтах, требующих регистрации и авторизации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В гугл и яндекс вбиваете интересующие меня ключевики. На сайтах с первых пяти страниц выдачи пробуете разместить отзыв с текстом, который я вам дам. В отзывах надо каждый раз менять по 2-3 слова, чтобы адаптировать, но основной текст везде одинаковый.
Готов оплачивать только отзывы, которые будут одобрены, появятся и останутся на сайтах, недели через 2-3. Отзывы не содержат ссылок и рекламы конкурентов, поэтому высокий шанс, что модерация их пропустит.
Объем - 50-100 отзывов для начала.
Пожалуйста, указывайте цену за один опубликованный отзыв.
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