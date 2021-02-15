SMM, директолог и авитолог на 3 проекта в одном лице

Задачи all4bath 1. Директ ведение всех видов компаний и их ведение, анализ экономики и конверта2. Соц сети инстаграмм,, вк и фейсбук таргетирование и продвижение, создание анонсов через canva3. Гугл адворс и мерченс ведение компаний4. Рассылки по почте, смс вотсап и телеграмм через проф инструменты5. Яндекс маркет и маркет плейсы6. Ведение ютуб канала7. Ведение авито Srub.Store 1. Директ ведение всех видов компании и их ведение, анализ экономики и конверта2. Соц сети инстаграмм,, вк и фейс таргетирование и продвижение3. Гугл адворс и мерченс ведение компаний4. Рассылки по почте, смс вотсап и телеграмм5. Ведение ютуб канала6. Ведение авито GFmark 1. Директ ведение всех видов компании и их ведение, анализ экономики и конверта2. Соц сети инстаграмм, вк и фейс таргетирование и продвижение3. Гугл адворс и мерченс ведение всех видов компаний4. Рассылки по почте, смс вотсап и телеграмм

Умение работать с ЯМ и ГуглАналистик на продвинутом уровне

испытательный срок 1 мес