SMM, директолог и авитолог на 3 проекта в одном лице

$500
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок2001 просмотр
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Задачи all4bath 1.     Директ ведение всех видов компаний и их ведение, анализ экономики и конверта2.     Соц сети инстаграмм,, вк и фейсбук таргетирование и продвижение, создание анонсов через canva3.     Гугл адворс и мерченс ведение компаний4.     Рассылки по почте, смс вотсап и телеграмм через проф инструменты5.     Яндекс маркет и маркет плейсы6.     Ведение ютуб канала7.     Ведение авито Srub.Store 1.     Директ ведение всех видов компании и их ведение, анализ экономики и конверта2.     Соц сети инстаграмм,, вк и фейс таргетирование и продвижение3.     Гугл адворс и мерченс ведение компаний4.     Рассылки по почте, смс вотсап и телеграмм5.     Ведение ютуб канала6.     Ведение авито GFmark 1.     Директ ведение всех видов компании и их ведение, анализ экономики и конверта2.     Соц сети инстаграмм, вк и фейс таргетирование и продвижение3.     Гугл адворс и мерченс ведение всех видов компаний4.     Рассылки по почте, смс вотсап и телеграмм

 Умение работать с ЯМ и ГуглАналистик  на продвинутом уровне 

испытательный срок 1 мес 

 

3 года назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад