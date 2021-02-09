Перевод с английского на русский

Надо написать несколько текстов на немецком, можно упростить задачу правильным реврайтингом. Уровень языка должен быть на очень высоком уровне. Тексты должны быть составлены НА НЕМЕЦКОМ. Перевод на немецкий не устроит, надо учитывать специфику немецкого рынка. Обьем уточняйте лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проектную работу требуется переводчик с английского на русский язык.
Тематика: дизайн/архитектура
Примеры статей:
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