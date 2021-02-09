Перевод статей с Английского на Русский

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Требуется перевод нескольких статей с Английского на Русский. Тематика статей - отдых, туризм, путешествия. Средний размер статей 3000 знаков.

Требования: уверенное владение языками, перевод должен быть понятный, удобочитаемый с правильной орфографией. 

3 года назад
guest_16130324217148
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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