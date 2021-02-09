Переводчик/оператор чата в брачное агентство

Для начала привет!

Мы брачное агентство, и это сейас самая популярная рабочая сфера на дому!

Если ты хочешь за первый день заработать миллион, то тебе не сюда. Лучшие "переводчики" у нас получают около 2500$ в месяц, но у них уже как минимум пол года стажа здесь.

Для начала тебе будет предоставлена тестовая анкета для того что бы увидеть твой уровень работника.

Ну и всё что нужно для работы, это уйма свободного времени, хороший интернет, хорошая фантазия и такой себе английский язык, или же как в народе говорят, быть проффесиональным пользователем гугл переводчика.

В среднем новачки за первый месяц получают около 300$ - но это те кто стремится работать и зарабатывать деньги, так как тут можно делать реально большые деньги.

Расскажу сразу краткую суть, что бы зря не писать, вдруг кому то не будет интересно.

В суть работы входит общение на американском сайте знакомств от имени девушки(модели), они у нас все реальные, без разоводов если что)). В общение входят чаты/письма, сайт знакомств похож на любую соц.сеть, типа старого "вконтакте". Условия 6/1 ( выходной плавающий ), работа от 10-ти часов в день, но можно и 24/7, так как у нас не ставка, а ты будешь работать сам на себя. Самое важное то что работа ночная, на дневной график работы выйти уже можно после того как я увижу что ты сможешь зарабатывать и днём.

Наш лучший график это с 22:00 до 07:00 утра. Тогда можно сделать около 30$ спокойно.

Так что кому действительно интересно, я жду ваших сообщений, можно и в телеграмм ( @OTOsobaka )