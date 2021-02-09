Носитель шведского языка

$3
ПереводыЗакрыт16 заявок392 просмотра
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Необходимо перевести текст примерно на 3000 символов (с пробелами) на Шведский язык. Перевод должен быть качественный, не машинный, качество перевода будет проверяться, т.к. в перспективе ищем переводчиков для постоянного сотрудничества и на каждый язык набираем 2 человека минимум.

3 года назад
ultramariaaaa
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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