fyjjis

Мари fyjjis

 
19 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Много амбиций, навыков и свободного времени.

Владею русским, украинским в совершенстве и английским на уровне С1. Перевод, копирайтинг на всех трёх языках. Хорошо пишу посты, сочинения, тематические тексты и прочее. Работала контент-менеджером сайта, отлично знаю Microsoft Excel.

Также, занимаюсь иллюстрацией и обработкой фотографий. Учусь на графического дизайнера. Владею большим количеством графических программ.

За спиной куча знаний: от юридической сферы и до искусства. Готова к любой работе.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
captainHATTERAS
Фесенко 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Переклад меню на українську мову
Переклад зроблено швидко та якісно. Миттєво відповідає на повідомлення. Рекомендую
Одразу чітко поставили задачу і миттєво відповідали на повідомлення. Було приємно попрацювати) Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
noymeet
Влад 
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$84
10 баллов
3 года назад
Найти ссылки на фильмы
Смело можно давать монотонную работу, все сделано качественно и в срок!
Задача была поставлена точно, хорошая коммуникация во время выполнения заказа. Было приятно поработать!
Ответный отзыв
mafka_kim
Мария 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
19 дней назад
$97
10 баллов
3 года назад
Поиск переводов названий фильмов и имен знаменитостей
Мари юна, но весьма умна! К работе подошла ответственно и справилась на отлично. Рекомендую!
Было очень приятно поработать!
Ответный отзыв