Много амбиций, навыков и свободного времени.
Владею русским, украинским в совершенстве и английским на уровне С1. Перевод, копирайтинг на всех трёх языках. Хорошо пишу посты, сочинения, тематические тексты и прочее. Работала контент-менеджером сайта, отлично знаю Microsoft Excel.
Также, занимаюсь иллюстрацией и обработкой фотографий. Учусь на графического дизайнера. Владею большим количеством графических программ.
За спиной куча знаний: от юридической сферы и до искусства. Готова к любой работе.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
Переклад зроблено швидко та якісно. Миттєво відповідає на повідомлення. Рекомендую
Ответный отзыв
Одразу чітко поставили задачу і миттєво відповідали на повідомлення. Було приємно попрацювати) Однозначно рекомендую!
$84
10 баллов
3 года назад
Смело можно давать монотонную работу, все сделано качественно и в срок!
Ответный отзыв
Задача была поставлена точно, хорошая коммуникация во время выполнения заказа. Было приятно поработать!
$97
10 баллов
3 года назад
Мари юна, но весьма умна! К работе подошла ответственно и справилась на отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать!