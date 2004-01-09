Много амбиций, навыков и свободного времени.

Владею русским, украинским в совершенстве и английским на уровне С1. Перевод, копирайтинг на всех трёх языках. Хорошо пишу посты, сочинения, тематические тексты и прочее. Работала контент-менеджером сайта, отлично знаю Microsoft Excel.

Также, занимаюсь иллюстрацией и обработкой фотографий. Учусь на графического дизайнера. Владею большим количеством графических программ.

За спиной куча знаний: от юридической сферы и до искусства. Готова к любой работе.