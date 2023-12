Поиск переводов названий фильмов и имен знаменитостей

Есть список c названиями фильмов и именами играющих в них знаменитостей на английском. Их нужно заменить ссылками на страницы с переведенными на русский данными.

Например:

Sleeping in Plastic (All Roads to Pearla) (2019) = https://ru.kinorium.com/1652254/

Addison Timlin = https://ru.kinorium.com/name/1192242/

Приоритетные источники для поиска переводов:

1. https://ru.kinorium.com/

2 Кинопоиск

3.Википедия

4.Если этих 3 нет, то любой найденный

Работа очень простая, но монотонная.

Количество строк в списке: 7250

Цена: 7250 руб./97$ (оплата только на кошелек Webmoney)

Сроки: 2 недели