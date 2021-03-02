У нас интернет-магазин. Нужно работать с контентом, а именно: Делать таблицы в Эксель по нашему шаблону (от Поставщика приходят прайсы в своей форме, а нужно приводить к нашей единообразной форме) Сбор фото.
Поиск переводов названий фильмов и имен знаменитостей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть список c названиями фильмов и именами играющих в них знаменитостей на английском. Их нужно заменить ссылками на страницы с переведенными на русский данными.
Например:
Sleeping in Plastic (All Roads to Pearla) (2019) = https://ru.kinorium.com/1652254/
Addison Timlin = https://ru.kinorium.com/name/1192242/
Приоритетные источники для поиска переводов:
2 Кинопоиск
3.Википедия
4.Если этих 3 нет, то любой найденный
Работа очень простая, но монотонная.
Количество строк в списке: 7250
Цена: 7250 руб./97$ (оплата только на кошелек Webmoney)
Сроки: 2 недели
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