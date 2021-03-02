Поиск переводов названий фильмов и имен знаменитостей

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Есть список c названиями фильмов и именами играющих в них знаменитостей на английском. Их нужно заменить ссылками на страницы с переведенными на русский данными.

Например:

Sleeping in Plastic (All Roads to Pearla) (2019) = https://ru.kinorium.com/1652254/

Addison Timlin = https://ru.kinorium.com/name/1192242/

Приоритетные источники для поиска переводов:

1. https://ru.kinorium.com/

2 Кинопоиск

3.Википедия

4.Если этих 3 нет, то любой найденный

Работа очень простая, но монотонная.

Количество строк в списке: 7250

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Сроки: 2 недели

3 года назад
mafka_kim
Мария 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 дней назад
Выбранные исполнители
fyjjis
Мари 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Была
25 дней назад
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tanechka1086
Татьяна 
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14 лет в сервисе
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