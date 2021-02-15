Таблицы в эксель. Сбор картинок

Нужно свести данные из нескольких таблиц в одну (товары для интернет магазина), Пишите цену за час работы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас интернет-магазин. Нужно работать с контентом, а именно:
Делать таблицы в Эксель по нашему шаблону (от Поставщика приходят прайсы в своей форме, а нужно приводить к нашей единообразной форме)
Сбор фото.
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