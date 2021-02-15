Таблицы в эксель. Сбор картинок

Наполнение сайтовЗакрыт26 заявок890 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У нас интернет-магазин. Нужно работать с контентом, а именно:

Делать таблицы в Эксель по нашему шаблону (от Поставщика приходят прайсы в своей форме, а нужно приводить к нашей единообразной форме)

Сбор фото.

3 года назад
kirill178
Кирилл 
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад