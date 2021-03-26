Наполнить опенкарт

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок545 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно наполнить интернет-магазин на платформе опенкарт.

Категория товаров - система отопления

Цена карточки - 5 грнПишите только те кто работал с опенкарт ( у кого есть опыт)

3 года назад
LesnoyVitaliy
39 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$4
2 дня
Все отлично, спасибо!
Открытый к диалогу, дружелюбно настроенный заказчик. Постановка задачи - супер.. Оплата в срок. Сотрудничеством полностью доволен. С надеждой на дальнейшее сотрудничество желаю удачи этому человеку.
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