Собрать базу контактов с сайтов по списку

Работа простая!

Справится любой пользователь, кто владеет Exel или Google Sheets.

Необходимо вписать в таблицу контактные данные с сайтов: e-mail, ссылки на vk, обратную связь, и проч.

На 1 сайт уходит несколько секунд. Если данных нет - сайт все равно считаем.

Плачу 150р. за 100 сайтов. Оплата на карту сразу.

Сразу могу дать порядка 400 сайтов, если сработаемся, будут еще регулярно.

В отклике пишите, как с вами связаться, когда можете приступить.