Специалист по Амазон

Нужно написать продающее описание для ряда товаров для Маркетплейсах + нужно чтобы оно подходило под критерии маркетплейсов (кол-во символов, % уникальности) Также нужно найти и отредактировать качественные фотографии товаров и изображения с приемуществами товаров (где-то нужно будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавление новых товаров на продажу в Амазон, отправка на FBA,
запустить и курировать рекламу с подбором Ключевых слов включая перевод по разным странам Европы.
В идеале помощь в создании адаптивного контента (фото/видео/текст) под Амазон.
Ниша: персонализированные ювелирные украшения низкого ценового сегмента.
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